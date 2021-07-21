بسبع لغات.. تطبيقات تساعدك أثناء أداء مناسك الحج والعمرة

يسعى الكثيرون إلى أداء مناسك الحج كل عام، تقربا إلى الله، وتنفيذا لأحد أركان الإسلام، ولكن البعض من هؤلاء لا يعلم الكثير من أركان الحج وكيفية التعامل في السعودية مما جعل المملكة تضع العديد من التطبيقات لتسهيل مهمة الحجاج أثناء أداء فريضة الحج.

وهناك العديد من التطبيقات التي تسهل مهمة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج والعمرة نعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيقات يمكنك استخدامها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة

تطبيق اعتمرنا

الدخول إلى المناطق المقدسة عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وسيمكّن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية.

تطبيق مناسكنا Manasikana

يقدم «تطبيق مناسكنا Manasikana App»، حزمة من الخدمات التي يحتاجها الحجاج والعمّار خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة، كما يقدم التطبيق خرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة.

ويدعم التطبيق سبع لغات، هي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنقالية.

تطبيق قراءة أساور الحجاج والمعتمرين Hajj & Umrah Bracelets Reader

يمكن لهذا التطبيق أن يساعد الوزارة وممثلي الوكالات على التعرف على الحجاج والمعتمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث يمكن معرفة بيانات الحاج الشخصية عبر الهاتف المحمول.

تطبيق خدمات الحج Hajj e-services

يمكن للحجاج استخدام تطبيق خدمات الحج الإلكترونية على الهواتف الذكية، في الاستعلام عن حالة طلبات الحج، والشركات المصرح لها بتقديم خدمة رحلات الحج.

وتحرص المملكة العربية السعودية على تقديم خدمات جديدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، خاصة مع فرض إجراءات خاصة للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ عدد الحجاج في هذا العام 2021، حوالي 60 ألفا من المواطنين والمقيمين في السعودية.

وغادر أمس الأول، حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، متوجهين إلى مشعر مزدلفة، حيث أدوا فيها صلاة المغرب والعشاء، ووقف فيها حتى فجر أمس الثلاثاء 20 يوليو 2021، والموافق العاشر من شهر ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021.