موسم اسثنائي.. إجراءات سعودية لتسهيل الحج: السوار الذكي والروبوتات

عام تلو الآخر، تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم خدمات جديدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج الشاقة، خاصة مع فرض إجراءات خاصة للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ عدد الحجاج في عام 2021، حوالي 60 ألفا من المواطنين والمقيمين في السعودية.

موسم حج استثنائي.. والسر في الرقمنة

وأشادت الصحف السعودية الصادرة أمس الاثنين، بإجراءات المملكة في موسم الحج هذا العام، حيث وصفته بـ «الاستثنائي» و«رسالة السلام للعالم» في ظل جائحة كورونا، مثمنة الإجراءات الخاصة بـ«رقمنة الحج، والحج الذكي» تسهيلا على الحجاج.

ومن بين الجهود الجديدة التي شهدها الحج هذا العام، وسط العديد من الخدمات الشاملة والإجراءات الاحترازية، والتنظيم المحكم تحقيقاً لشروط المسافات الآمنة، أنه شهد قفزة كبرى في تقديم الخدمات الرقمية، أو بمعنى آخر رقمنة الحج، وفقا لصحيفة «الرياض»، حيث تم تطويع عدد من التقنيات المختلفة ومستجدات التكنولوجيا لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم مناسك الحج وتوفير أعلى معايير الراحة للحاج.

وتابعت أنه: «ومن هذه الخدمات التقنية تبرز بطاقة الحج الذكية، التي سيحملها جميع حجاج بيت الله في حج هذا العام، وتحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، وستسهم البطاقة في إرشاد وتوجيه الحجاج خلال أدائهم مناسكهم، وتنظم حركتهم بين المشاعر المختلفة، كما ستحد من الحج غير النظامي، وفي إطار الاهتمام بصحة الحجاج فعّلت وزارة الصحة العديد من التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتسهيل الخدمة العلاجية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومنها وحدة الطب الاتصالي التي تتيح متابعة حالة المريض عن بُعد وبما يُسهّل تقديم الخدمة للمريض في أسرع وقت، حال عدم وجود طبيب في مكان الحالة».

أما الحج الإلكتروني، فأوضحت الصحيفة أنه عبارة عن أنظمة وبيانات في بوابة إلكترونية متطورة لعرض مختلف برامج الخدمة التي تعرضها شركات ومؤسسات حجاج الداخل، حيث تؤمن الوزارة للراغبين في الحج اختيار ما يناسبهم من برامج الحج وتتيح لهم التعاقد إلكترونياً مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة.

سوار الحج الذكي و3 آلاف عربة كهربائية

وقبل أيام من انطلاق موسم الحج، طرحت السعودية سوار الحاج الذكي «نسك»، الذي صممته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع مجموعة «stc»، كخدمة تقنية منفردة، حيث يوفر خدمات رئيسة، منها كل المعلومات عن الحاج، والحالة الصحية بشأن فيروس كورونا، ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، وتحديد موقعه، وإرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبره، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج ميسرة لحجاج بيت الله.

كما خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 3 آلاف عربة كهربائية خلال موسم الحج؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، وسط عمليات التعقيم التي تتم على مدار الساعة، والتأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها، وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق «تنقل» من أجل تقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، ما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

حرصت أيضا المملكة على ترجمة خطبة عرفات إلى 10 لغات، للوصول إلى 100 مليون فى العالم، وستتم تغطية البث إلكترونيًا، وذلك عبر تطبيق «منصة منارة حرمين»، فضلا عن إتاحة خدمة «واى فاى» لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة فلتسهيل تقديم خدمات التصفح الإلكترونية للحجاج.

بطاقة الشعائر والروبوتات الذكية

كما تم تسليم كل حاج بطاقة «الشعائر الذكية»، المتوفرة بتقنية اتصال المجال القريب « «NFC، بما يتيح عدة خصائص، منها الاحتفاظ بمعلومات الحجاج الشخصية والسكنية، وإرشادهم لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي، وتسجيل معلومات الحاج الصحية واستعراض جداول التفويج ومعرفة برنامج الحج الخاص به، بالإضافة لخدمة الروبوتات الذكية الجديدة لتعقيم المسجد الحرام والمشاعر المقدسة دوريا وتوزيع مياه زمزم، حيث يستطيع الربوت العمل لمدة ثمان ساعات متواصلة.

وخصصت أيضا المملكة هذا العام، طريق «مشاة المشاعر» الذي يربط جبل عرفات بمشعر منى مروراً بمزدلفة، حيث يتضمن عدة تقنيات حديثة تساعد على تحسين جودة الطريق وتسهيل سلوكه للحاج وتقليل المشقة، منها أكثر من 400 عمود إنارة عالية التقنية، و810 فوانيس بتقنية إل أي دي، و250 برج إنارة بارتفاع 30 متراً، و100 فانوس بقوة 100 وات.