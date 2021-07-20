«السياحة» تنفي رفض روسيا تسيير رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

نفت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ما تردد حول رفض الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، طلبات شركات الطيران الروسية تسيير رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، موضحة أن الوكالة الروسية أحالت ملف استئناف الرحلات الروسية إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، إلى اللجنة الروسية المختصة بأزمة كورونا، لتحديد إمكانية سفر السياح الروس للمنتجعات السياحية المصرية وفقا للوضع الوبائي للفيروس بتلك المدن، وتابعت: «هذا الإجراء طبيعي ويحدث في مختلف دول العالم».

الشهور المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح

وأضافت «شلبي» لـ«الوطن»، أن الشهور المقبلة من العام الجاري، ستشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر، مقارنة بالـ6 أشهر الأولى من عام 2021، معربة عن أملها في أن تستآنف الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر، مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، رحلاتها إلى المقصد السياحي المصري خلال الشهور المقبلة.

عودة السياح الأوكران في الشتاء

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى أن الزيارة التي قامت بها إلى أوكرانيا، كانت مثمرة، ووعد الجانب الأوكراني بعودة معدلات الرحلات الطبيعي إلى شرم الشيخ والغردقة، بداية من شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن وزارة السياحة والآثار، عرضت على الجانب الأوكراني الإمكانات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالقاهرة والأقصر وأسوان إلى جانب شرم الشيخ والغردقة، لافتة إلى أن أوكرانيا من الدول المهمة جدا لمصر، حيث احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر منذ يوليو الماضي.

وأعربت غادة شلبي، عن سعادتها بمستوى الإشغالات بكل فنادق الجمهورية، خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، خاصة المدن الشاطئية، مضيفة أن السياحة الداخلية للمواطنين المصريين كانت سببا رئيسيا في ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق خاصة في شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق بداية الشهر الجاري، على استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.