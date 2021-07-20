«جمعية مستثمرو السياحة» تتوقع تدفقات روسية لشرم والغردقة أكتوبر المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنَّه من المتوقع أنَّ تستأنف روسيا رحلاتها الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة الشهر المقبل، لافتًا إلى أنَّه وفقا للاتصالات التي يجريها العملون بالقطاع السياحي المصرى مع نظرائهم الروس فإن شركات الطيران الروسية تٌنسق حاليا مع حكومتها للحصول على الموافقات والتصاريح لتشغيل رحلات إلى المطارات الإقليمية المصرية وتحديد مواعيد انطلاق تلك الرحلات.

الرحلات الروسية قد تبدأ الشهر المقبل

وأضاف «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، أنَّ الحركة السياحية الوافدة من روسيا حال بدأت الشهر المقبل ستكون ضعيفة على ان تواصل الارتفاع تدريجيا،مؤكدا على ان التدفقات السياحية الكبيرة من روسيا ستكون بدأية من شهرأكتوبر المقبل ،موضحا ان مصر ليست الدولة الأولى التى يفضل السياح الروس السفر اليها خلال الصيف بعكس الشتاء التى تكون فيه المدن السياحية الشاطئية المصرية الأولى في قائمة السياح الروس الراغبين في السفر للخارج.

ضرورة امتلات السياحة شركة طيران خاصة

وأوضح أنَّ غالبية شركات السياحة والطيران الروسية يمتلكها أتراك ما يجعلهم يسيرون رحلات كثيرة من روسيا إلى تركيا خاصة في فصل الصيف ، لافتا إلى ضرورة امتلاك القطاع السياحى المصري شركة طيران خاصة حتى تستطيع مصر المنافسة سياحيًا بشكل أكبر وتكون قادرة على تسيير رحلات من أي دولة لمصر وفي أي توقيت.

وكان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أكّد في تصرح سابق لـ«الوطن»، أنَّ شركات الطيران الروسية لم تتقدم حتى الآن بطلب لتشغيل رحلات جوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، موضحًا أنَّ حصول شركات الطيران الروسية على تسيير رحلات إلى المطارات الإقليمية المصرية، يحتاج إلى وقت للحصول على موافقات وتصاريح من الجهات الروسية، خاصة أنَّ موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عودة الرحلات إلى المدن المصرية الإقليمية بعد توقف نحو 6 سنوات، لم يمر عليها وقت طويل.