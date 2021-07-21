السياحة: أعداد السياح العرب الوافدين لمصر زادت خلال الشهر الجاري

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق العربى خلال الشهر الجارى جيدة جدا، لافتة إلى أن السعودية تحتل المركز الأول بين الدول العربية فى إرسال السياح لمصر، تليها الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن السياحة العربية هامة جدا لمصر حيث كانت تٌمثل نحو 20% من أعداد السياح الذين كانوا يزورون مصر سنويا قبل جائحة كورونا.

تنوع الأسواق المصدرة للسياح لمصر

وأضافت لـ«الوطن»، أن السياح العرب يتواجدون حاليا بمختلف المدن السياحية كالقاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ، لافتة إلى أن تنوع الأسواق المصدرة للسياح لمصر حاليا ما بين الأسواق الأوروبية والعربية والأسيوية، هام جدا، حيث يرفع من نسبة التنافسية ويزيد من أعداد السياح الوافدين لمصر.

ارتفاع نسب إشغالات الفنادق خلال عيد الأضحى

ومن جهته قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إنه للمرة الأولى منذ عودة مصر لاستقبال السياح الأجانب يوليو الماضي، بدأت العائلات العربية في السفر لمصر، حيث كان غالبية السياح العرب الوافدون لمصر يأتون بشكل فردي، موضحا أن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر، وعودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، كانت من أهم العوامل التي جذبت السياح العرب لزيارة مصر حاليا، مشيرا إلى أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر يحرصون على زيارة القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، فيما تفضل أعداد صغيرة السفر لشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف أن السياح العرب رفعوا نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، إلى نحو 90% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، كما أنها ساهمت في زيادة نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي إلى أكثر من 95% خلال تلك الفترة.