حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب مولود برج الجدي انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يصنع العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن إنه يميل في بعض الأوقات التقليل من الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تجد اليوم أنك تميل لتحليل المواقف بدقة، وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار.. قد تكون بحاجة للهدوء، ومن المهم أن تتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تلتزم بنظام حياة صحي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.