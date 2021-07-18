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حظك اليوم برج الجدي الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:11 ص | الأحد 18 يوليو 2021
حظك اليوم برج الجدي الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى إلى أن يصل لمراتب عليا، لذلك فهو يحرص على أن يكون قادر على التحكم في تصرفاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 18-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها، وقد يدعمك زملاء أو رؤساء في العمل، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجدي 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

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