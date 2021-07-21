حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحاول مولود برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائمًا، كما أنّه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر معاكس في منزل العمل وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز ورتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.