بعد وفاة ابن شقيقته.. أحمد شيبة لـ«الوطن»: إلغاء حفلاتي في عيد الأضحى

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، لـ«الوطن»، إنه ألغى جميع حفلاته التي كان سيحييها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حدادا على وفاة ابن شقيقته، كاشفا عن أن الجنازة ستشيع غدا الأربعاء، في العجمي بالإسكندرية.

وكان من المفترض أن يحيي «شيبة» حفلاً غنائيًا بعد غد الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى، بالساحل الشمالي.

كما قرر أحمد شيبة، تأجيل طرح أغنية «أنا عمو»، إلى ميعاد لاحق بدلا من طرحها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أنا عمو»، من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».

وأعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، اليوم، وفاة ابن شقيقته، دون الكشف عن أي تفاصيل حول سبب الوفاة.

وقال «شيبة» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم ابن أختي.. الرجاء الدعاء له».