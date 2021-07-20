روسيا تطلق الطائرة الحربية الجديدة «كش ملك» بمعرض ماكس 2021

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جولته في معرض ماكس 2021 الدولي للطيران، الذي انطلق في روسيا، اليوم الثلاثاء، على الطائرة الحربية الروسية الجديدة «كش ملك».

روسيا تطلق طائرتها الحربية الجديدة بمعرض ماكس 2021

وخلال زيارة جناح شركة «سوخوي» لصناعة الطائرات، استمع الرئيس بوتين، لشرح مفصل عن الطائرة الجديدة وعن مزاياها، حيث جرى التأكيد على أنه لا يوجد نظير حتى الآن، لها في روسيا.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض ماكس 2021 الدولي للطيران، حدد رئيس روسيا فلاديمير بوتين، أهم مسارات صناعة الطيران في المستقبل، وقال إن المستقبل هو للطائرات بدون طيار ولتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الطائرات.

وقال بوتين: «معرض ماكس 2021 يتطلع إلى المستقبل، والمستقبل للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية والذكاء الاصطناعي هذه الاتجاهات التي ستطور قطاع الطيران في المستقبل».

ويقام معرض ماكس 2021 هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غد الأربعاء 21 يوليو 2021.

وحتى الآن، لم تكشف روسيا عن المواصفات الفنية والتقنية للطائرة الحربية الجديدة، إلا أنه بات من المعروف أنها من الجيل الخامس ومزودة بمحرك واحد، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، نقلا عن وكالة «نوفستي» الروسية.

وتجمع الطائرة الحربية الجديدة التي تحمل اسم Checkmate (كش ملك أو كش مات) بين الحلول والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك دعم الذكاء الاصطناعي للطيار ما يضمن أداء طيران عالي.

والحد الأقصى للحمل القتالي 7.4 طن، وقد جرى تزويد الطائرة الحربية الجديدة بأنظمة استطلاع ضوئي وإلكتروني دائري.

ووفقا للمعلومات المتاحة فستكون هناك 3 نماذج مختلفة من الطائرة الحربية الجديدة: فردية ومزدوجة وبدون طيار. ومن المخطط أن يبدأ تسليمها للعملاء في غضون خمس سنوات ونصف، بعد ان تم الكشف عنها اليوم في معرض ماكس 2021.