يظهر في ملهى ليلي وحمام سباحة.. تامر حسني يطرح «إنتي صعبة»

بعد أيام من أزمة كليب «بحبك» لتامر حسني وحلا شيحة، ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، المعروض في السينمات ضمن خريطة أفلام عيد الأضحى، الذي عبرت حلا شيحة عن استيائها منه بسبب ظهور بعض المشاهد التي لم ترض عنها، ما تسبب في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، طرح تامر حسني «كليب» جديد على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات المختلفة بعنوان «صعبة»، من إخراجه، وشهد الكليب العديد من المشاهد المختلفة، حيث جرى التصوير داخل أحد الملاهي الليلة الذي يلتقي داخله بحبيبته، وبعدها يتخيل نفسه معها داخل حمام السباحة وهو يلعب معها بالمياه ويلقيها عليها.

وتقول كلمات الأغنية: «في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة جامدة، جامدة في الجمال والحسن جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر القلوب ما شاء الله انت صعبة نار في قلبي نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك».

الكليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبد الرحمن شوقي وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير ومهندس ديكولا محمد مصطفى وإنتاج حسام حسني ومدير التصوير جلال الزكي وإخراج تامر حسني.

وكانت شركة تامر حسني التي يديرها شقيقه حسام حسني توعدت بتقديم بلاغ رسمي ضد حلا شيحة بعد منشورها الأخير الذي قالت به أنها لم تقبض الدفعة الأخيرة من أجرها في الفيلم الأخير «مش أنا»، وأوضحت الشركة في بيان ما حدث وتوعدت بمقاضاتها للتشهير بالشركة.