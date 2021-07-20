انهيار شيبة أثناء تواجده في المستشفى لإنهاء إجراءات دفن ابن شقيقته

لم يتمالك المطرب الشعبي أحمد شيبة، نفسه، وانهار من البكاء أثناء تواجده في المستشفى لإنهاء إجراءات دفن ابن شقيقته، الذي توفي صباح اليوم. وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من «شيبة» أن وفاة ابن شقيقته طبيعية وليست بسبب حادث كما ردد البعض.

وأشار الصدر إلى أن ابن شقيقة أحمد شيبة، سهر ليلة عيد الأضحى مع باقي أفراد الأسرة، وبعد صلاة العيد قاموا بذبح عدد من الأضاحي، قبل أن يشعر بآلام وجرى نقله إلى المستشفى سريعا، لكنه لفظ آخر أنفاسه هناك ويشخص سبب الوفاة على أنه سكتة قلبية.

وأعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، اليوم، وفاة ابن شقيقته، دون الكشف عن أي تفاصيل حول سبب الوفاة. وقال «شيبة» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم ابن أختي.. الرجاء الدعاء له».

وألغى «شيبة» جميع ارتباطاته الفنية التي كان من المقرر إقامتها خلال أيام العيد، وكان من المفترض أن يحيي «شيبة» حفلاً غنائيًا بعد غد الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى، بالساحل الشمالي.

كما قرر أحمد شيبة، تأجيل طرح أغنية «أنا عمو»، إلى ميعاد لاحق بدلا من طرحها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أنا عمو»، من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».