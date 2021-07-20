العثور على رضيع على ضفة ترعة في قنا بأول أيام عيد الأضحى

عثر أهالي مركز قفط بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على رضيع حديث الولادة على ضفة ترعة مركز قفط، جنوب قنا. وتلقت غرفة حماية الطفل، بلاغا من أحد أهالي مركز قفط، يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة.

عل الفور انتقل فريق من حماية الطفل، والأجهزة الأمنية بمركز قفط، ووجدوا الطفل يبكي ويصرخ على ضفة الترعة، ملفوفا في «فوطة» ملونة وبعض القماش القديم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الطفل إلى مستشفى قفط، لتقديم الرعاية الصحية والغذائية له، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.