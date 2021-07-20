مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بإحدى ترع مركز بيلا، التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، هربًا من درجة الحرارة المرتفعة، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرطة بيلا، يفيد بغرق شاب أثناء الاستحمام بترعة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا ، وبالفحص تبين أنه «م.ا.ح»، 16 عامًا، ومقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا.

انتقلت القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الشاب غرق أثناء الاستحمام في الترعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، وتحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة.

مصرع شاب في حادث سير

لقى شاب مصرعه إثر إصابته في حادث سير بدائرة مركز بلطيم، إذ حاول الأطباء عمل الإنعاش الرئوي له داخل استقبال مستشفى البرلس، لكنه لم يستجب له وتوفى متأثرا بإصابته.

البداية تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد باستقبال مستشفى برج البرلس المركزي شابا مصابا بإصابات بالغة نتيجة حادث سير بدائرة مركز بلطيم، ولم يستجب الشاب لعمل الإنعاش الرئوي له داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، وتوفى متأثرا بإصابته.