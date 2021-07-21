يُساهم استهلاك الأنواع المُختلفة من الفواكه في حصول الجسم على مُعظم العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها، لذلك فإنّه يُنصح بالتنويع في أنواع الفاكهة فليس هناك نوع معين من الفاكهة يغني عن باقي الأنواع.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل الكيلو من المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الدبشة 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى نحو 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو