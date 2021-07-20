أول ظهور لـ أمير شاهين بعد تركيب مسمار نخاعي في القدم: «لمة العيلة»

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على «فيس بوك»، صورة تجمعها بأسرتها داخل المنزل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعلقت قائلة: «أحلى حاجة في العيد لمة العيلة.. كل عيد وأنتم سعداء في وسط عائلاتكم». وظهر في الصورة، شقيقها الفنان أمير شاهين، جالسا على كرسي وقدمة في الجبس، وحوله أفراد أسرته، في أول ظهور له منذ إجراء جراحة في القدم وتركيب مسمار نخاعي.

أمير شاهين يجري عملية جراحية

وأعلن الفنان أمير شاهين، منذ أيام، عبر حسابه على إنستجرام، خضوعه لعملية جراحيه في قدمه وتركيب مسمار نخاعي، قائلا: «أصدقائي وأصحابي وحبايبي، أنا عمري ما كتبت حاجة على الفيس بوك، ويمكن تواجدي قليل على السوشيال ميديا، بس أنا اتعرضت لإصابة شديدة في رجلي والحمدلله عملت عملية مسمار نخاعي، الإصابة شديدة المرة دي بس الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل».

وأضاف: «رحلة العلاج هتكون طويلة شوية، لكن أنا على استعداد اني أخوض الرحلة بدعم وحب مراتي حبيبتي واخواتي وأهلي وأصدقائي وكل الناس اللى بتحبنى بجد، حقيقي حبكم ليا ده هو اللي هيقويني اني أكمل وأكون أقوى وأقدر أعدي الفترة الصعبة دي، وأنا عارف اني من خلال التجربة دي أكيد هتعلم حاجات كتير، ومتفائل جدا باللي جاي وبفضل الله وحبكم ودعمكم أنا هعدي الفترة الحلوة دي عشان لازم أقول عليها حلوة عشان تعدي».

وقال أمير شاهين، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه أصيب بعد عرقلته في طوبة أثناء نزوله من على الرصيف وهو ما أدى إلى إصابته وشعوره بألم شديد في ركبته ليجري نقله فورا على المستشفى وإجراء اللازم.