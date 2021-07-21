بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-7-2021 في مصر

على الرغم من استقرار الأسعار في بورصة الدواجن اليوم، إلا أنّ هناك انخفاضًا في القوة الشرائية من المواطنين وذلك تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وإقبال الكثيرين على ذبح الأضاحي أو شراء اللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو، وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه للوطن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا وفق عبدالعزيز.

كما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، إلى 43 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما ترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الأربعاء في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت كما يلي:

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- كما استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الأربعاء إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

ويرجع السبب في استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومداخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها.