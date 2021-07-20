أستاذ تخطيط بجامعة الفيوم: «العلمين الجديدة» تستوعب 3 ملايين نسمة

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الدولة تتجه إلى تطوير القطاع الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، وهذا المشروع المتكامل اطلع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ويوضح اتجاه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية والعمرانية في منطقة العلمين، والمخطط الجديد يعتمد على تحويل هذه المنطقة إلى منطقة عمرانية وزراعية كبيرة، وستكون «العلمين الجديدة» أول مدينة مليونية حديثة على مدار التاريخ المصري، ومن المتوقع أن تستوعب ثلاثة ملايين نسمة.

وأضاف «هاشم»، في مداخلة هاتفية مع «غرفة الأخبار»، على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن مشروع «مستقبل مصر»، يوجد في هذه المنطقة ومساحته حوالي مليون فدان، إضافة إلى ضم منطقة مارينا إلى مدينة العلمين، ويجد بها كافة الخدمات الأساسية المهمة، وبها جامعة تكنولوجية فريدة، إضافة إلى مدينة الفنون والتكنولوجيا، ومطار دولي في العلمين، والأراضي التي كانت تباع بأرخص الأثمان وصل سعر المتر فيها إلى 50 ألف جنيه حاليا.

وأوضح أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن هناك توجه لعمل شبكة طرق عملاقة تربط بين العلمين والسلوم، وشبكة سكك حديدية لربط محافظة مطروح وباقي الجمهورية، إضافة إلى إنشاء خط سكك حديدية لنقل البضائع، مشددًا على أن هذه المنطقة يوجد بها أيضا أبراج من أكبر الأبراج في المنطقة وتضاهي أبراج دبي.

وشدد على أنه يتم العمل على تفريغ مدينة الدلتا من الزحام السكاني، وخلخلة الكتلة السكانية في مصر، حيث إن السكان الذين كانوا متكدسين في حوالي 4.5% من مساحة مصر أصبحوا الآن يعيشون على حوالي 11% من مساحة الأراضي، وهذا نتيجة الخلخلة السكانية، التي حدثت نتيجة المشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.