تتلقي أي استفسارات عن الأضاحي.. أرقام الطب البيطري بجميع مراكز المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري في المنيا، عن تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية والإدارات البيطرية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال تساؤلات واستفسارات المواطنين، عن الأضاحي.

أرقام الطب البيطري بجميع مراكز المنيا

وأرقام غرفة عمليات الطوارئ بمديرية الطب البيطري بالمنيا هي: (2363677- 236455 – 2364550 -2346522).

وأرقام غرف طوارئ الإدارات البيطرية بمراكز المنيا هي:

إدارة العدوة 3460049 / إدارة مغاغة 3550381 / إدارة بنى مزار 3783205 / إدارة مطاي 3913013 / إدارة سمالوط 3725582 / إدارة المنيا 2363937 / إدارة أبو قرقاص 2175017 / إدارة ملوي 2570309 / إدارة ديرمواس 2046003).

38 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان في عيد الأضحى بالمنيا

ورفعت مديرية الطب البيطري بالمنيا، درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 38 مجزرا لاستقبال الأضاحي من المواطنين، بالمجان، ويتم المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين، وإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، كما يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حملات لمواجهة الذبح خارج المجازر بالمنيا

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الاستمرار في الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقف الإجازات للعاملين بمجازر المحافظة

وقال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزرا يعمل، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر، من خلال وقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور المستمر على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحاً به أيام الذبيح والأعداد التي سيتم ذبحها، واسم المجزر.

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