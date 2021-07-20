أخبار قرية سدود بالمنوفية.. ذبح سيدة في أول أيام العيد وذعر الأهالي

يبحث عدد من الأهالي عن أخبار قرية سدود بالمنوفية، إذ شهدت جريمة مروعة، وهي العثور علي جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها بالقرية وسط حالة من الحزن والذعر لدى البعض، إذ أن الجريمة وقعت في أول أيام عيد الأضحي، وتم اكتشافها عقب أداء صلاة العيد مباشرة.

أخبار قرية سدود بالمنوفية.. قضية شغلت الرأي العام

ونالت أخبار قرية سدود بالمنوفية، اهتمام الرأي العام، وتحديدًا في محافظة المنوفية، على مدار اليوم، خاصة وأن راح ضحيتها ربة منزل تسكن وحدها في منزل، حيث أن زوجها يعمل خارج القرية، وانتقلت قولت الشرطة إلي قرية سدود لمعرفة تفاصيل الواقعة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليها.

أخبار قرية سدود بالمنوفية.. مصدر أمني يكشف الكواليس

ومن جانبه، كشفت مصدر أمني، تفاصيل جريمة المنوفية المروعة بقرية سدود، مؤكدًا أن مركز منوف تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة 27 سنة، مذبوحة داخل منزلها بالقرية، وعلى الفور انتلقت قوات الشرطة والمباحث لمكان الحادث، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لفك لغز القضية، موضحًا أن السيدة تعيش بمفردها في المنزل، إذ يعمل زوجها خارج القرية.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيدة المذبوحة بقرية سدود لا يوجد على جسدها أي علامات للاعتداء الجنسي، مؤكدًا أن فريق البحث الجنائي يعمل على جميع التفاصيل الموجودة، ومتابعة أخبار قرية سدود بالمنوفية، لمعرفة تفاصيل الواقعة، وهل للمجني عليها خلافات مع أحد أم لا؟.

أخبار قرية سدود بالمنوفية.. إخطار بجريمة قتل صباح عيد الأضحى

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بالعثور علي جثة سيدة مقتوله في منزلها ذبحًا، في الساعات الأولي من ليلة عيد الأضحي، بقرية سدود، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي.