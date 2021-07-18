دخل البيت يصلح الكهرباء هتك عرض سيدته.. إحالة كهربائي لجنايات الدقهلية

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، كهربائيا بدائرة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة بعد اتهامه بهتك عرض ربة منزل بالقوة حال توجهه إلى منزلها لإجراء صيانة بالكهرباء فاستطالت يده إلى أجزاء عفتها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

إحالة كهربائي إلى محكمة جنايات المنصورة

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهم «الشوربجي ح. س.»، 49 عاما، كهربائي من مركز تمي الأمديد، تهمة هتك عرض المجني عليها في القضية 3200 لسنة 2021 جنايات مركز تمي الأمديد والمقيدة برقم 1771 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، وأمرت النيابة بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وبإعلان المتهم بأمر الإحالة.

كهربائي دخل يصلح كهرباء بيت فهتك عرض سيدته

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الشوربجي «ح. س.»، 49 عاما، كهربائي في يوم 20/6/2021 بدائرة مركز تمي الأمديد هتك عرض المجني عليها «س. أ. ر.»، بالقوة، أنه حال تواجده بمسكنها لإجراء صيانة بالكهرباء استطالت يده إلى أجزاء عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، بناء عليه ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268/1 من قانون العقوبات.

وشهدت «س. أ. ر.»، 20 عاما، ربة منزل، في تحقيقات النيابة العامة، أنها على إثر تواجد المتهم بمسكنها لإجراء صيانة بالكهرباء اعتدى جنسيا عليها بأن لامس أجزاء عفتها وأعزت قصده إلى هتك عرضها.

وتوصلت تحريات مباحث تمى الأمديد إلى صحة الواقعة، وفق تصوير المجني عليها والشاهدة التي أقرت باعتراف المتهم لها بارتكاب الواقعة.