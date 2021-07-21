كيف تتخلص من بقع الدم على الأرضيات والملابس بعد ذبح الأضحية؟

تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وحرص البعض على ذبح الأضاحي أسوة بسنة نبي الله إبراهيم سواء على أسطح المنازل أو الحدائق أو الأحواش، وهو ما يجعل الكثير من المضحين وأسرهم التعرض لمشكلة الدماء التي تَعلق بالملابس والأسطح والأرضيات.

وتستعرض «الوطن»، كيفية إزالة بقع الدماء بعدد من الطرق وفقًا لما ذكره موقع «Wikihow» على النحو التالي:

إزالة بقع الدم الحديثة

- قم بتجفيف قطع الملابس أو نقعها في الماء البارد، إذا كانت البقعة صغيرة فسيكون تجفيفها كافيًا لإزالتها، أما إذا كانت قطعة الملابس مغطاة بالدم، فقم بنقعها كليًا في الماء، ومن المهم أن يكون الماء باردًا، حيث إن الحرارة قد تؤدي إلى ثبوت بقع الدم، ثم قم بإضافة ملعقتين كبيرتين من الملح أو النشادر. ويمكنك أيضًا استخدام سائل غسل الأطباق أو منظفات الملابس.

- لتنظيف الأقمشة الداكنة، يمكنك فركها بقطعة من الصابون، أما الأنسجة الأفتح لونًا، فيمكن استخدام ماء الأكسجين لتنظيفها (يعمل كمادة تبييض) ولكن يفضل استخدامها بحذر، وقم باستخدام الرغوة بلطف.

إزالة الدم الجاف

استخدم معجون الأسنان على الملابس والأغطية:

يفضّل استخدام هذه الطريقة على الأقمشة التي يمكن غسلها في الغسّالة أو غسلها جيدًا باليد، إذا كنت ستستخدم هذه الطريقة على السجاد أو الأثاث فإنك تجازف بثبات رائحة معجون الأسنان في النسيج، قم باستخدام معجون الأسنان على المناطق الملطّخة بالدماء، واسمح لمعجون الأسنان بالجفاف، ثم قم بشطف معجون الأسنان بالماء البارد، ثم اشطف المنطقة بالصابون وشطفها جيدًا بالماء البارد، ويمكنك تكرار هذه العملية عند الحاجة.

إزالة بقع الدم من الجينز

يعدّ استخدام الماء البارد طريقة فعّالة لإزالة بقع الدم الحديثة من على الجينز، بينما يمكن استخدام المنتجات المنزلية المتوفّرة كالملح، والأمونيا، وبيكربونات الصودا لإزالة بقع الدم العنيدة.

إزالة بقع الدم من الأرضيات الخشبية

تُستخدم كل من طبقة الشمع، واليوريثان، والبولي يوريثان لحماية الأرضيات الخشبية من الرطوبة والتآكل ومعظم البقع، ويمكن إزالة البقع من على الأرضيات الخشبية غالبًا باستخدام قطعة قماشية وبعض الماء أو المنظّفات المنزلية.

إزالة بقع الدم من السجاد

يفضّل استخدام الطرق البسيطة أولًا (الطرق التي يستخدم فيها الماء)، ثم المتابعة للطرق الأقوى لبقع الدم العنيدة.

إزالة بقع الدم من على الرخام

الرخام أحد الأسطح المسامية التي يتغلغل فيها الدم وتصبح إزالته عملية صعبة بسبب ذلك، تعدّ وسائل التنظيف الخاصة كالوسائل الكيميائية أحد الطرق الفعّالة لإزالة بقع الدم من على الأسطح الرخامية.