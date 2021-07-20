طرق بسيطة للتخلص من روائح مخلفات الذبح في عيد الأضحى

يختار بعض الأشخاص ذبح الأضحية في عيد الأضحى، في المنزل -خاصة في القرى والأرياف- بدلا من الذهاب إلى المجازر الحكومية، مما يجعلهم يعانون من رائحة مخلفات الذبح والدماء. وهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من رائحة الأضحية والذبح والدماء، قدمتها استشاري البكتيريا والتغذية العلاجية نهلة عبدالوهاب.

طرق التخلص من رائحة الذبح والأضحية

اختيار مكان جيد التهوية، ووضع غطاء بلاستيكي تحت الحيوان قبل ذبحه يجري التخلص منه مع النفايات.

استخدام الماء المغلي لتنظيف الأسطح والتخلص من رائحة الدماء، إذ نغلي الماء ثم نضع فيه القليل من المواد المنظفة والخل ونغسل بها كل ما لمسته الدماء.

يمكن التخلص من الدماء الملقاة على الأرض باستخدام الكلور.

استخدام الزيوت العطرية في المياه، كزيت «النعناع، البرتقال، الزيوت الحمضية، اللافندر» من أهم الأشياء للقضاء على رائحة الدماء والمخلفات.

احرص على وضع قطعاً صغيرة من الفحم في أركان المطبخ والأماكن التي تحوي رائحة الدم؛ لما له من قدرة على امتصاص الروائح الكريهة.

يمكن استخدام الليمون مع الخل لغسل الأواني والأسطح للتخلص من الرائحة الكريهة.

لسحب رائحة الدماء من المنزل نضع قدراً من الماء على النار ومعه قشر برتقال أو ليمون والقليل من القرفة، ونترك الخليط يغلي لفترة وبذلك تكون تخلصت من رائحة مخلفات الأضحية والدماء.

تستخدم هذه الوصفة للتخلص من رائحة الدماء الموجودة باللحوم ذاتها قبل طهيها.

وللتخلص من رائحة الدماء في اللحوم وخاصة الكبدة عند استخدام المضحي لها في أيام العيد، تنقع لمدة نصف ساعة في طبق به لبن وفلفل أسود.

ويمكن استخدام اللافندر أو مستخلص الفانيليا لتغيير رائحة المنزل بعد الذبح، ويمكن وضع قطرات منه على فواحة أو شمعة، كما يمكن أن نضع كوباً صغيراً من معطر الملابس على لتر ماء ويرش به المنزل لتعطيره.