مصيف بلطيم كامل العدد في أول أيام عيد الأضحى.. ولا حالات غرق 

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كثيراً من المواطنين الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى، حيث رفعت الشواطئ شعار كاملة العدد في أول أيام العيد، مع عدم وجود حالات غرق.

ورفعت المدينة برئاسة العميد هاني عبد القوي، حالة الطوارئ بكافة الشواطئ، ووضعت لافتات تحذيرية وإرشادية على الشواطئ، مناشدة المصطافين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم على الشاطئ لمنع انتشار فيروس كورونا، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف بلطيم وعلى الشواطئ لضبط المخالفين، وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها.

الالتزام بالأسعار المتعارف عليها

كما جرى التنبيه على أصحاب الكراسي والشماسي بالالتزام بسعر «التأجير» وهو 10 جنيهات للكرسي و20 جنيهًا للشمسية طوال اليوم، كما حذرت المخالفين باتخاذ إجراءات رادعة ضدهم ووحدت سعر استقلال الـ« طفطف»، بـ 3 جنيهات لعدم استغلال المصطافين، فضلا عن انتشار رجال مجلس المدينة للاطمئنان على حالة الشواطئ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة بشكل مستمر.

توافر السلع المختلفة للمصطافين

وشدد رئيس المدينة على توفير كافة الخدمات للرواد، والتأكد من توافر الخبز وانتظام مواعيد المخابز، فضلا عن توافر السلع المختلفة للمصطافين وبأسعار مناسبة دون المبالغة فيها، مشيرًا إلى أن هناك لجان لمراقبة السلع والتأكد من جودتها طوال اليوم، فضلا عن الاستماع لشكاوى رواد المصيف وسرعة حلها.