مدير مطار الغردقة: استقبلنا أكثر من 1.5 مليون سائح خلال الفترة الماضية

قال اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة الدولي، إن كل اللجان التي أرسلتها ألمانيا، وانجلترا، وروسيا، إلى المطار، أشادت بالإجراءات الأمنية، موضحًا: «ننفذ إجراءات أمنية باكثر من 100%، والمطار مؤمن بنسبة 100%»، وأكد ان المطار استقبل أكثر من 1.5 مليون سائح خلال الفترة الماضية، بما يزيد عن 40 ألف سائح في الشهر من بعض الدول.

وأضاف «محمد» خلال لقاء ببرنامج «مال وأعمال» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا أكثر من 45 دولة على مستوى العالم مستمرة معنا في الرحلات وحركة الطيران، وهناك إضافات جديدة مثل البوسنة وكازاخستان وصربيا، كما أن المملكة العربية السعودية، أصبحت تتعامل مع المطار بشكل مباشر».

وتابع مدير مطار الغردقة الدولي، أن هناك دولاً أخرى ستتعاون مع المطار خلال الفترة المقبلة، مثل فرنسا: «في إضافات تانية جاية من دول مكنتش شغالة معانا في الغردقة زي طيران فرنسا»، مشيرًا إلى أن مصر للطيران، لديها خطوط مباشرة مع دولتي التشيك والمجر، كما أن مطار الغردقة لديه رحلات داخلية مباشرة مع مطارات شرم الشيخ وبرج العرب والقاهرة، لخدمة السياحة.

ولفت اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة الدولي، إلى أن المطار حصل على «الآيزو»، وهو ما يطمئن أي سائح بالسفر عبر هذا المطار.

وأجرى البرنامج جولة في المطار، الذي يلتزم باتخاذ أعلى معايير الأمن والسلامة بالتوافق مع منظمة الصحة العالمية، وشركاء مصر في السياحة الخارجية.