متحدث الكهرباء: الأعطال في عيد الأضحى طارئة.. ولا يوجد تخفيف أحمال

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ، وفعّلت غرف العمليات، للتعامل مع أي حالة عطل تحدث، والتطوير الذي جرى على مستوى شبكات الكهرباء له نتائج جيدة جدًا في العيد، ولا يوجد أي تخفيف للأحمال في فترة عيد الأضحى 2021.

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الثلاثاء: «لا ندعي أنه لا يوجد بعض الأعطال هنا أو هناك، ولكن الأعطال طارئة، وتكون بسبب مشكلة معينة، وغرف الطوارئ تتابع أي بلاغ عن أي عطل على مستوى الجمهورية، واللجان وغرف العمليات تتدخل سريعًا لحل هذه المشكلة، ويجري استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة على الخط الساخن 121، من الهاتف المحمول أو الأرضي، إضافة إلى أرقام شركات توزيع الكهرباء».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بأن المواطن الذي لا يعرف شركة توزيع الكهرباء التابع لها، عليه الاتصال بالخط الساخن، ثم تحول شكواه إلى شركة التوزيع والتدخل السريع لحلها، موجهًا رسالة طمأنة إلى المواطنين قائلا: «الكهرباء بها استقرار كبير جدا، ومفيش تخفيف أحمال، ولو فيه أي عطل من أي نوع اتصلوا بالخط الساخن».

وشدد على أن الكهرباء حاليًا أصبحت تدخل في كل شيء، ويزيد استخدامها خاصة في فصل الصيف، ولكن مصر لديها فائض واحتياطي جيد في الطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكات يضمن استمرار توزيع الكهرباء خاصة في الصعيد والدلتا.