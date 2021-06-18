وظائف وزارة الكهرباء 2021.. آخر موعد سحب كراسات الشروط للمتقدمين

تنتهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من غلق باب سحب وبيع كراسات الشروط لوظائف وزارة الكهرباء 2021 والطاقة المتجددة للتعيين بالهيئة بمقرها في «4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة» في يوم 2 من شهر يوليو المقبل بعد 3 أسابيع من تاريخ الإعلان رقم 2 لسنه 2021 الصادر في يوم 11 من شهر يونيو الجاري.

مواجهة زحام وتكدس المتقدمين على سحب وبيع كراسات الشروط لوظائف الكهرباء 2021

وأكد مصدر مسؤول بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لـ«الوطن» أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة عملية الزحام والتكدس من قبل المتقدمين منذ فتح باب سحب وبيع كراسات الشروط يوم السبت الماضي بزيادة عدد منافذ توزيع سحب وبيع الكراسات بمقر الهيئة في «4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر بمحافظة القاهرة» مع إضافه 2 موظفين في كل منفذ وتقسيم المتقدمين طبقًا للتخصصات، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تلقي ملفات المتقدمين بعد استيفائها بدء من 4 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك وأنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدد المعلنة.

الدرجات التخصصية المطلوبة للتعيين في وظائف الكهرباء 2021

وأوضح المصدر أن أعداد الوظائف المطلوبة للتعيين وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 الخاص بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يصل إلى 341 وظيفة منهم 300 وظيفة للدرجة الأولى فأقل و3 رؤساء قطاعات و3 مديري عموم و35 وظيفة بالمكافأة الشاملة.

6 شروط مطلوبة للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية 6 شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية وفقا للإعلان رقم 2 وهي كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عاما.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عاما.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.