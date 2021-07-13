وزارة الكهرباء: الحد الأقصى من الأحمال وصل إلى 32 ألف ميجا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أقصى استهلاك للبلاد من الكهرباء في عام 2014 وما قبلها كان يبلغ 24 ألف ميجا، ووصل تخفيف الأحمال إلى 6 آلاف ميجا، مشيرًا إلى أنها بلغت في هذه الفترة نحو 32 ألف ميجا، كما جرى إتاحة احتياطي لتلبية الاحتياجات الإضافية، ما يعد إنجازا كبيرا بدعم من القيادة السياسية.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن شبكات نقل وتوزيع الاستقرار تشهد استقرارا كبيرا، ورغم زيادة درجات الحرارة، إلا أن أعطالها قليلة للغاية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أتاحت بدائل للتغذية الكهربائية وصارت متعددة المصادر بدلا من مصدر واحد فقط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «كان المواطن في محافظات صعيد مصر يعاني من أنه كان يحصل على التغذية الكهربية من دائرتين، لكن هذا العدد من الدوائر زاد إلى 6، وأصبحت الخطوط الهوائية بجهد 500 كيلو فولت، أي أنها تضاعفت بمقدار مرة ونصف المرة، وما جرى إنشاؤه من هذه الخطوط خلال 60 سنة، ضاعفناه 4 مرات خلال 6 سنوات».

وتابع الدكتور أيمن حمزة، أن برامج الصيانة مستمرة على الشبكات لضمان استقرار التغذية الكهربائية؛ إذ تجرى في الأوقات الذي يكون الاستهلاك فيها قليلا على مدار اليوم، لافتًا إلى أن شبكات التوزيع شهدت ضخ ميزانية ضخمة جدا تقدر بنحو 36 مليار جنيه، ومازالت الأعمال مستمرة لتلبية كل الاحتياجات.