وظائف وزارة الكهرباء 2021.. 5 إجراءات للتعيين منها الكشف الطبي

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن 5 إجراءات ستُتخذ بعد نجاح المتقدمين في الاختبارات المقررة لشغل وظائف الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة، وذلك وفقًا للإعلانين رقمي (1) و(2) لسنة 2021، بشأن طريقة التقديم والاختبارات والتقديرات المطلوبة لجميع التخصصات والفئات التي حددها الإعلان.

5 اختبارات للمتقدمين لاختبارات وظائف الكهرباء 2021

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه وفقًا لإجراءات الإعلان رقم (2) لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة، فإن المتقدمين يمرون بـ5 اختبارات مميكنة دون تدخل العامل البشري، وهي كالتالي:

- الاختبار الأول: فني.

- الاختبارالثاني: حاسب آلي.

- الاختبار الثالث: لغات.

- الاختبار الرابع: نفسي.

- الاختبار الخامس: لجنة تضم عدد من الجهات.

نسب النجاح في اختبارات وظائف الكهرباء 2021

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نسبة النجاح في الامتحان الواحد حيث يجب ألا تقل عن 65%، ولا تقل نسبة النجاح الكلية للامتحانات عن 70%، مؤكدة أن أي متقدم لن ينتقل من اختبار إلى الاختبار الذي يليه إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

إجراءات التعيين لوظائف الكهرباء 2021

وكشفت هيئة المحطات النووية، عن الإجراءات التي ستتخذها بعد نجاح المتقدمين في الاختبارات لبدء إجراءات التعيين، كالتالي:

- إجراء كشف طبي.

- كشف ضد المخدرات.

- أن يكون المتقدم متناسق البنيان من حيث كتلة الجسم.

- إخطار الناجحين بتاريخ التعيين لهم.

- تأهيل المعينين بالهيئة حسب كل وظيفة، فتكون المدة مثلًا للمهندسين 3 أشهر، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبارات.

الشروط المطلوبة في المتقدمين للتعيين بوظائف وزارة الكهرباء 2021

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية، وفقًا للإعلان رقم (2)، كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عامًا.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عامًا.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عامًا.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة، واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.