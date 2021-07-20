«الفستان والجزمة والوقوع».. مواقف محرجة لنسمة محجوب وريهام عبدالحكيم على المسرح

روت المطربة نسمة محجوب، والمطربة ريهام عبدالحكيم، مواقف طريفة تعرضتا لها في حفلاتهما، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت ريهام عبدالحكيم: «مرة الميكروفون اللي هغني فيه قطع خالص، كنت في دبي، وغنيت على الهواء دون ميكروفون، ووقعت كتير، ولسه واقعة من أسبوع، ومرة الحفل وقع على الفستان وفضل واقف».

أما المطربة نسمة محجوب فقالت: «الكهربا قطعت، ومرة مقستش الفستان قبل ما أروح واكتشفت إنه مش بيقفل، وحلينا المشكلة، إني لبست تحته حاجات واستخدمنا دبابيس وقعدنا نخيط، ومحدش خيط، ومرة نسيت جزمة، ومرة تانية نسيت الفستان نفسه».

وأضافت: «مرة كان عندي حفل في الساحل وكان فيها احتفالية بعدنا لازم يقطعوا فيها تورتة، وأنا واقفة لقيت 5 شايلين أكبر تورتة وداخلين وبيقولوا لي وسعي، ولقيت نفسي بوسع لهم على جنب ومكنتش عارفة أعمل حاجة، وبعدها أخدت نفسي ونزلت».

وحول رأيهما في تترات المسلسلات، قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم إنها ترتبط بحدث دراما يظل عالقا في أذهان الجمهور، مشيرةً إلى أنها تحب تتر مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل ذئاب الجبل، أما نسمة محجوب فأشارت إلى أنها تحب تتر الضوء الشارد.

ولفتت ريهام عبدالحكيم، إلى أنها كانت تحب الفوازير منذ نعومة أظافرها، واكتشفت والدتها موهبتها من تقليدها للفوازير بالغناء والرقص.