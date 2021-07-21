أسعار فنادق الغردقة في إجازة عيد الأضحى.. تبدأ من 1800 جنيه

شهدت أسعار فنادق الغردقة، ارتفاعًا ملحوظًا، نظرا للإقبال الكبير على الحجوزات تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وارتفاع نسب الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70%، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع أسعار فنادق الغردقة

ومن جانبه، أوضح أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحات صحفية، أن فنادق الغردقة شهدت نسبة إشغالات مرتفعة جدًا لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أسعار الفنادق 4 نجوم بـ1800 جنيه للغرفة المزدوجة، وتصل حتى 2200 جنيه، بينما تبدأ أسعار الفنادق 5 نجوم من 2200 جنيه وتصل لـ 4000 جنيه.

فنادق الغردقة كاملة العدد

وتضم الغردقة العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، إذ أعلنت عدد من الفنادق السياحية أنها كاملة العدد في عيد الأضحى، ولا يوجد أي حجوزات خلال تلك الفترة.

احتفالات فنادق الغردقة بالعيد

ومن جانبها، أعدت فنادق الغردقة السياحية احتفالا خاصًا لنزلاء ورواد الفنادق، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بدأ منذ الصباح الباكر، وشمل تزيين طرقات الفنادق بالبالونات الملونة وتشغيل أغاني العيد في السماعات الداخلية، بينما اكتسى البوفيه بالمسليات والعصائر، وسط تبادل التهاني بين المصريين والعاملين في القطاع السياحي والسائحين الأجانب من جنسيات مختلفة.