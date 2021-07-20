شواطئ الغردقة كاملة العدد في أول أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ الغردقة العامة والخاصة إقبالا كبيرًا من المواطنين،، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، سواء من المقيمين فيها أو من الزائرين المترددين عليها أو رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية، إذ أعلنت عدد من شواطئ الغردقة أنها كاملة العدد بسبب الإقبال الشديد تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى وارتفاع درجة الحرارة لافتة إلى وصول نسبة الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70%.

وتمتد شواطئ الغردقة بطول 40 كيلو مترا، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، حيث تضم ما يقرب من أكثر من فندق ومنتجع سياحى بشاطئ خاص، بالإضافة إلى 3 شواطئ عامة و150 شاطئا خاصا.

أسعار شواطئ الغردقة العامة

تمتلك الغردقة 3 شواطئ خاصة، ويعد شاطئ النادي الاجتماعي أكبرها، حيث يقع في وسط مدينة الغردقة، وحسب أشرف فؤاد مدير عام النادي، في تصريحات له، فإن سعر تذكرة الدخول هو 30 جنيه لغير الأعضاء شاملة الكراسي والشماسي بالمجان والدخول بالمجان لأعضاء النادي.

بالإضافة إلى شاطئ الفيروز والمعروف باسم شاطئ رقم 5 وشاطئ عام بجوار المارينا السياحي َويقعان بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة وسعر تذكرة الدخول لكلا منهم حسب إدارة الشواطئ بالغردقة 50 جنيها للفرد.

أسعار شواطئ الغردقة الخاصة

وتمتلك الغردقة أكثر من شاطئ خاص، أحدهم بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وعدد من الشواطئ الأخرى جنوب مدينة الغردقة، وسعر تذكرة الدخول تترواح بين 100 لـ150جنيها، حسب خطة الأسعار المعلنة من إدارة الشواطئ.

ومن جانبها، أعلنت فنادق الغردقة أن الشواطئ الخاصة بالفنادق والمنتجعات السياحية كاملة العدد بسبب الإقبال الكبير من نزلاء الفنادق عليها، وأن الدخول واستعمال الشاطئ مقصور فقط على النزلاء المقيمين أو حاجز الديوز.

وحسب الأسعار المعلنة من إدارة الفنادق بالغردقة، يبلغ سعر الداي يوز للشاطئ من 350 لـ500 جنيه للفرد، شاملة وجبة غذاء وجميع المشروبات بالمجان.