نسمة محجوب: جوزي حنين وحبيته أكتر بعد الجواز.. وبيساعدني في شغل البيت

قالت المطربة نسمة محجوب، إن علاقتها بزوجها الملحن والموزع شادي الحلواني، بدأت بصداقة، حيث تعرفت عليه عندما تزاملا في الباند، ثم نشأت بينهما علاقة صداقة قوية.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، «إمتى قال لك بحبك؟، أجابت نسمة محجوب، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»: «قالها بعد وقت طويل جداً، بعد فترة طويلة، وقبل الخطوبة بفترة قليلة جدا».

وحول ما إذا كانت تنطبق على زوجها مواصفات فتى أحلامها، قالت: «ماليش شروط أنا غلبانة والله.. شادي عريس مناسب جداً لكل أسرة وأهل عروس كمواصفات، لأنه مؤدب وعنده شهادة، وبيشتغل وعنده شقة، وده مناسب لشروط الأسر، لكن بالنسبة لي دي كانت آخر اهتماماته، وكان المهم لي في الاختيار إنه يكون حد فاهم دماغي، وطيب وحنين ومش بيحب يزعلني، ولما يكون نفسي في حاجة بيعملها لي».

وأضافت: «حبيته أكتر بعد جوازنا، ظهر منه حاجات أكتر من اللي كنت شايفاها، بيساعدني في شغلي وفي البيت وفي كل حاجة»، لترد عليها الإعلامية لميس الحديدي: «كده أنا حبيته».

وكانت المطربة نسمة محجوب، قد قدمت فقرة غنائية في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتألقت في غنائها في ستاد القاهرة وهي مرتدية ملابس مستوحاة من التراث المصري القديم.