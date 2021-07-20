أحمد سعد يرد على سمية الخشاب: متضايقتش.. دي واحدة طلقتها غيابي ومش بجري وراها

رد الفنان أحمد سعد، على الاتهامات التي وجهتها له طليقته السابقة، سمية الخشاب، بعد ظهوره في مسلسل «موسى»، وأداء أغنية حفل الزفاف مع الفنان محمد رمضان، مشددًا على أنه لم تحدث أي مشاكل أو «حساسيات» في وقت المسلسل أو أثناء التصوير، ولكن المشاكل حدثت فيما بعد.

وقال «سعد»، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الثلاثاء: «متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدًا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية».

كما رد على اتهام سمية الخشاب بأنه ظهر في المسلسل حتى «يسترزق»، قائلا: «ما كلنا بنشتغل عشان نسترزق»، مشددًا على أن طليقته تتهمه بأنه سعى حتى يصبح «تريند»، ولكن هذا غير صحيح، معقبا: «بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها».

وكشف عن أن محمد رمضان تواصل معه حتى يغني في المسلسل، وسأله هل لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة، فرد عليه قائلًا: «مفيش علاقة وحشة بيني وبين سمية، وإذا كان فيه مشاكل من أي نوع، فدي مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، وبنحكم القضاء، والغناء في المسلسل هيكون سلوك حضاري، وأنا معنديش مشاكل خالص».

واعترف أحمد سعد بخطأه في إثارة المشاكل مع سمية الخشاب، موضحًا: «أنا غلطت إني حركت فتيل المشاكل، لأنه أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عشوائي، وأنا كنت بنزل على صفحتي الحاجات اللي الناس كاتباهالي كنوع من التقدير ليهم، ومن غير ما أخد بالي في وسط الزحمة نزلت حاجة فيها كلام ميصحش وأنا مرضاش أي حد يقوله لأي حد، وعملتله إعادة نشر في الزحمة وسط حاجات كتير أوي فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد»، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة ولكن «هزرنا واتصورنا مع بعض».