«اتفسح من غير كورونا».. 5 نصائح تحمي من العدوى خلال عيد الأضحى

يحتفل المسلمون بـ عيد الأضحى المبارك لليوم الثاني له، بعد أن انتهى الأغلبية منهم من صلاة العيد وذبح الأضحية والزيارات العائلية، ليستعدوا للخروج والتنزه في ثاني أيام العيد، اليوم، كما جرت العادة دائمًا، ولكن على الجهة الأخرى يوجد ضيف ثقيل تسبب في تغيير عادات وتقاليد احتفالات العيد وأماكن الخروج ومواعيده، بعد أن تسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات.

ورغم انحسار أعداد الإصابات بشكل كبير وزيادة عدد الأشخاص الذين أصبحوا في منطقة آمنة بسبب حصولهم على لقاح كورونا، يوجد آخرون، يريدون الاستمتاع بمظاهر العيد بشكل أفضل، ويتسائلون عن كيفية التنزه دون خوف، والإجراءات المناسبة لفسح العيد للتمتع بأجوائه دون ضرر أو ضرار.

طبيب: الكمامة أساسية والكحول ضروري.. واستبدال المصافحة والأحضان بالمعايدة الإلكترونية

وللإجابة على هذا التساؤل، قال الدكتور حسنى سلامة، أستاذ المناعة والجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، إن حلول العيد مقترن دائما عند المواطنين بالخروج والتنزه والذهاب للمطاعم والمولات التجارية الشهيرة، ولكن وجود كورونا في الشارع وبين المواطنين، يجعل البعض في حالة تخوف من ذلك ويتحرك بحذر.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن أيام العيد قد تسبب في زيادة منحنى الإصابات، بسبب التجمعات الزائدة، بعد أن وصلت مصر لوضع جيد للغاية وانخفاض واضح لمنحنى الإصابات في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك 5 نصائح بسيطة باتباعها يستنطيع الشخص التنزه دون أن يتعرض لكورونا، وهي:

- ارتداء الكمامة الطبية بشكل دائم حتى العودة للمنزل، والاتزام بالمسافات والتباعد عن المحيطين بالقدر الكافي لعدم تلقي أي عدوى للفيروس.

- عدم المصافحة أو الأحضان والقبلات كأحد ظواهر الاحتفال والتهنئة بالعيد.

- اختيار الأماكن المفتوحة للتنزه مثل الحدائق والسينمات المفتوحة، والبعد عن المطاعم المغلقة أو على الأقل تجنب الجلوس فيها لفترات طويلة.

- استبدال الزيارات العائلية والتجمعات باستخدام التكنولوجيا والرسائل الإلكترونية لمعايدة الآخرين.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعلى رأسها غسل الأيدي بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية بصفة دورية كل ما يقرب من نصف ساعة، مع مراعاة التطهير باستخدام الكحول والجيل.