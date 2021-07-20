تركها أهلها وقت صلاة العيد.. سقوط طفلة من الطابق الثالث بالإسكندرية

في حادث مأساوي تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى بالإسكندرية، سقطت طفلة عمرها 3 سنوات من شباك منزلها في الطابق الثالث، بشارع قصر القويري في منطقة الهانوفيل العجمي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للفتاة أثناء سقوطها والتي تم قصها من كاميرا مراقبة، الأمر الذي خيّم الحزن على أهالي المدينة الساحلية.

شاهد عيان يروي واقعة سقوط طفلة في أول أيام عيد الأضحى

وقال أحمد شوقي، جار الطفلة، وشاهد عيان على الواقعة لـ«الوطن»، إن أهل الطفلة تركوها وحدها، وهي اتجهت للعب في الشباك ثم اختل توازنها وسقطت، لافتًا إلى أن والدتها كانت تركتها منذ وقت طويل لدرجة أن الشقة كانت غارقة في المياه.

تفاصيل ترك والدة الطفلة التي سقطت من الطابق الثالث

من جهتها أكدت سارة محمد، شاهدة عيان، أن الجيران حاولوا تنبيه الطفلة إلا أنه لم ينفعها ذلك حيث سقطت، مستكملة: «ماظنش إن مامتها سابت الشقة وقت صلاة العيد بس دي شكلها حصلها ظرف طارئ نساها بنتها غصب عنها، لأن الشقة كلها كانت غرقانة مياه، بعد كسرها لعدم ظهور أحد من أهلها».

وأضافت: «أثناء خروج المصلين من صلاة العيد، كانت الطفلة مطلعة رجليها من الشباك وبتصرخ، اللي واقفين تحت يحسبوها بتصرخ عادي ومامتها جنبها، لكن اللي حصل إنها قدرت تنط من خلال سرير أو كنبة جنب الشباك».

وتابعت شاهدة العيان أثناء رواية تفاصيل الواقعة لـ«الوطن»، أن الجميع سعوا لإيجاد أهلها، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل: «تم كسر الشقة لأنهم افتكروا أن ممكن يكون هناك حالة تسمم والبيت كله مات، من كتر ما مفيش أي رد فعل من حد في الشقة».

ووفقًا لعلاء عادل، فإن الطفلة تم نقلها إلى أكثر من مستشفى ومنها من رفض استقبالها لعدم وجود الأهل، إلا أن تم نقلها لمستشفى الأميري، فيما يحاول الجيران الوصول إلى الأهل، وتحرير محضر بالواقعة.