رسالة دنيا سمير غانم لوالديها في أول أيام عيد الأضحى: «بحبكوا أوي»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول أيام عيد الأضحى، صورة لوالديها، سمير غانم ودلال عبدالعزيز، تضمنت رسالة لهما عبر «انستجرام»، قالت فيها «بحبكوا أوي…اللهم اشفي مرضانا…وارحم موتانا».

وتحرص نجلتا الفنان الراحل سمير غانم «دنيا وإيمي»، على التواجد دائما بجوار والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تتواجد في أحد المستشفيات الكبرى منذ أكثر من 90 يوما، حيث تواجدت النجمتان بصحبة زوجيهما أول أيام عيد الأضحى مع والدتهما في المستشفى، والتي مازالت حتى الآن لا تعلم خبر وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

معاناة دنيا وإيمي سمير غانم

كشف الفنان هشام جمال عبر حسابه على «انستجرام»، معاناة الشقيقتين، منذ توقيت مرض والدتهما ووفاة والدهما، قائلا «عدى تقريبا 90 يوم على دخول الأم الحنينة والست صاحبة الواجب الأستاذة دلال عبدالعزيز العناية المركزة».

وأضاف «ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وإيمي اللي عايشين تجربة صعبة، ربنا يصبرهم عليها ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسي اللي هما فيه كل لحظة مع نزول وطلوع الأكسجين ومع كل تغير في حالتها».

أسرة دلال عبدالعزيز تدعو لها يوم عرفة

وحرصت أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز، بالدعاء لها يوم عرفة من خلال «انستجرام»، حيث نشر كل من دنيا وزوجها رامي رضوان، وإيمي وزوجها حسن الرداد، دعاء واحدا وهو: «اللهم أشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج همها وقويها وصبرها وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر اللهم أنت الشافي المعافي لا شافي إلا أنت اشفها شفاء من عندم انك على كل شيء قدير».

وأضاف: «اللهم بحق بركة وفضل يوم عرفة تقبل دعائنا ودعاء كل من يحبها، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين».