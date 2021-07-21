خالد النبوي ينصح المواطنين بالخروج في العيد: روحوا معبد الكرنك والمتحف المصري

نصح الفنان خالد النبوي، المواطنين باصطحاب أطفالهم وزيارة حديقة الحيوانات من أجل أن يتعرف أبناؤهم على مخلوقات أخرى، ويرون حياة الحيوانات المختلفة، لافتًا إلى أن والده كان يصطحبه هو وأخواته وهم أطفال ليشاهدوا الحيوانات، وأن ذلك يخلق مناخا من الدهشة لدى الأطفال، مطالبًا بالاهتمام بحديقة الحيوان.

وأوضح «النبوي»، خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك أماكن أثرية كثيرة ينصح المواطنين بزيارتها، خاصة خلال إجازة العيد مثل معبد فيلة ومعبد الكرنك وحتشبسوت ومعبد ادفو والأهرامات وسقارة، كما نصح بزيارة المتحف المصري وشارع المعز، مضيفًا «متفوتوش حاجة وهي دي مصر».

وأكد خالد النبوي، أنه يحب الذهاب للسينما وحده «بحب أروح السينما لوحدي ولا واحد جنبي بيقرقش فشار ولا واحد بيسيح أيس كريم، وأحيانا بروح أنا والعيلة وساعتها بشتغل سفرجي وبجيب لهم أيس كريم وفيشار وأروح اسخن الفيشار».

وتحدث «النبوي» عن السينما ووصفها بأنها سحر، ولها متعة خاصة، مشيرًا إلى أن خروجة العيد بالنسبة له هي السينما، معتبرًا أن السينما جزء من حجم مصر الكبير.

وكشف الفنان عن بعض أعماله، مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية مذيع راديو يصلح خطئا ارتكبه منذ فترة طويلة خلال علاقة حب في فيلم «قمر 14» الذي كتبه محمود زهران ويخرجه هادي الباجوري، مضيفًا «فيلم جماعي وحدوتة حلوة جدًا»، ويشارك معه أحمد الفيشاوي وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد وغادة عادل وخالد أنور وياسمين رئيس وأحمد مالك.

وأشار «النبوي»، أنه سيقدم فيلم «أهل الكهف» عن مسرحية توفيق الحكيم عام 1928،وأنه سيقدمها كفيلم واصفا السيناريو بأنه شديد البساطة والجمال، مشبهًا الفيلم بـ حدوتة ما قبل النوم رغم أنه فيلم أكشن.