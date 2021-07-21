إصابة فتاة وشقيقها بحروق بسبب تسرب غاز بوتاجاز في سوهاج

أصيبت فتاة وشقيقها بحروق متفرقة اثر امتداد النيران إلى ملابسهما أثناء إعداد الطعام داخل مطبخ منزلهما الكائن بقرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، تم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، ثم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بالواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «نورهان. ا. ث»٢١ سنة، وشقيها «محمود» ١٦ سنة، بحروق متفرقة، وتم نقلهما الي مستشفى البلينا المركزي، وتحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الإصابة هو تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، في وجود مصدر حراري، ما نتج عنه امتداد النيران إلى ملابسهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.