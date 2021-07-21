العيد في البحر الأحمر.. فنادق ورحلات بحرية وسفاري

تضم محافظة البحر الأحمر ما يقرب من 280 ‪ فندقا ومنتجعا سياحيا، وتمتد شواطئها لأكثر من ألف كيلو متر وسط عدد من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة في أكثر من مدينة سياحية أهمها الغردقة ومرسى علم التي شهدت توافد الآلاف من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن ارتفاع معدلات رحلات الطيران السياحية الوافدة من الدول الأوروبية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70 بالمائة طبقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

كيف تقضي العيد في البحر الأحمر؟

تمتلك مدن البحر الأحمر عددا من الأماكن السياحية الخلابة، يمكنك الاستمتاع في العيد بحجز إحدى رحلات السفاري ومشاهدة غروب الشمس بجبال البحر الأحمر الشرقية سواء كنت في الغردقة أو مرسي علم، ورحلات السفاري نوعين أبرزها رحلة بالدراجات النارية أو سيارات الجيب، وتبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرا وتنتهي بعد غروب الشمس يعقبها حفلة في بطن الجبل والعودة ليلا.

رحلات إلى جزر بحرية ومحميات طبيعية

وتمتلك البحر الأحمر الجزر الطبيعة وعلى رأسها جزيرة الجفتون بالغردقة وجزيرة الأخوين بمرسى علم حيث ممارسة رياضة الغوص والسنوركل ومشاهدة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى محميات طبيعية خلابة في مرسى علم والتي صنفت من أجمل المحميات الطبيعية مثل محمية وادي الجمال والقلعان والمانجروف حيث الطبيعة الخلابة والكائنات البحرية النادرة.