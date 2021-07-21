مصدر بـ«البترول»: جميع منتجات الوقود متوافرة خلال أيام العيد

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن جميع منتجات الوقود والمواد البترولية متوفرة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن وزارة البترول تسعى بشكل كبير لتوفير جميع خدماتها ومنتجاتها للمواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات والتأكد من توافر المنتجات دون أي نقص أو عجز فيها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك تأمين لاحتياجات المواطنين والسوق المحلي من استهلاك أنابيب البوتاجاز، والتي يزداد الطلب عليها خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى أنه يتم ضخ أنابيب البوتاجاز بجميع محافظات الجمهورية ولا يوجد أي نقص بها، وأن جميع خدمات الوزارة تعمل خلال فترة الأعياد.

وأوضح أن كافة محطات تموين السيارات تعمل خلال عيد الأضحى بانتظام ودون توقف، لتلبية كامل احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة دون انقطاعات، وأن هناك استعداد كامل لجميع مستودعات تخزين وشحن وتداول الوقود ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي وانتظام العمل بها على مدار اليوم.

ولفت إلى توافر الأرصدة من المنتجات البترولية وانتظام حركة توزيعها للسوق المحلية بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة التوزيع التي تراعي التغيرات في معدلات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات أو في بعض المناطق الجغرافية، موضحا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقدم كل خدماتها ومنتجاتها للمواطنين وتوفرها لهم خلال فترة عيد الأضحى دون انقطاع أو نقص فيها، وأن هناك مخزون يكفي احتياجات السوق المحلي.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول نفت ما تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات، مؤكدة فى بيان رسمي عدم صحة هذه الشائعة، حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، مشددة على أن نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة أكدت مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.