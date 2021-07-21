«أغنية القرن».. كيف علق الجمهور على دويتو أنغام وكفوري «برضه بتوحشني»؟

تصدرت أغنية النجمة أنغام والنجم اللبناني وائل كفوري المنصات الإلكترونية ومحركات البحث خلال الساعات الماضية التي تلت طرحها، لكونها العمل الفني الأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربين في مصر ولبنان.

"برضه بتوحشني" من كلمات تركي الشيخ وألحان عمرو مصطفى

أغنية "برضه بتوحشني"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي ومن إنتاج شركة روزام وهندسة صوتية أمير محروس.

وتعد الأغنية هى الدويتو الأول الذي يجمع الفنانة أنغام بفنان لبناني، حيث سبق لها الغناء مع عدد كبير من مطربي الخليج أمثال محمد عبده ورابح صقر وعبد الله الرويشد.

"برضه بتوحشني" أول دويتو بين أنغام ووائل كفوري

وعلق عدد كبير من الجماهير والنقاد على الأغنية فور طرحها، فغرد الإعلامي اللبناني جمال فياض عنها قائلا: «هذا الديو عودة جميلة إلى زمن حليم وشادية، ولو كانا في زمننا لما اختارا أغنية غير هذه الأغنية أو أجمل منها، في الكلمات نفحة من روح أغاني حليم في الستينات،لاواللحن فيه خلطة من روح عبد الوهاب (يا نور عيوني، زادت شجوني..) والقليل من روح كمال الطويل … ويا جمال الإيقاع وحفيف أوتار الجيتار!».

هذا الديو عودة جميلة الى زمن حليم وشاديه،ولو كانا في زمننا لما اختارا أغنية غير هذه الأغنية أو أجمل منها،

في الكلمات نفحة من روح أغاني حليم في الستينات،واللحن فيه خلطة من روح عبد الوهاب(يا نور عيوني،زادت شجوني..) والقليل من روح كمال الطويل … ويا جمال الإيقاع وحفيف أوتار الغيتار! https://t.co/T43JR9RvDK — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) July 20, 2021

وأشاد البعض بالتوزيع والنقلات الموسيقية، فقال أحد المغردين عبر تويتر «دخلة الكمان من دقيقة 1:00 وسيطرتها عالتوزيع للآخر لحالها أغنية.. ركز عليها واسمع الجمال هاي بدها اوركسترا هاني فرحات لايف يغنوها سوا.. رح يطلع شي راقي بشكل»، في حين علق أخر «انغام ووائل إنها حقا أغنية القرن».

كلمات المستشار هالمرة ما عليهم غبار! عنجد حبيت الاغنية وجوابات #وائل_كفوري قديشهم حلوين بالاغنية وصوته مع صوت انغام طالع حلو. احساس انغام . اغنية كلاسيكية @Turki_alalshikh @waelkfoury @Angham — Omar Kurdi عمر الكردي (@omarkurdi20) July 21, 2021

وعلق مغرد لبناني: «كلمات المستشار هالمرة ما عليهم غبار! عن جد حبيت الأغنية وجوابات وائل كفوري قديشهم حلوين بالأغنية وصوته مع صوت أنغام طالع حلو».