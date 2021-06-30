مصادر طبية عن حالة دلال عبدالعزيز: تشبه وائل الإبراشي وتحتاج وقتا

قالت مصادر طبية، مشرفة على الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إن حالتها تشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي، لافتة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك اياما تكون فيها مستقرة، وأياما اخرى غير مستقرة، بسبب أنها تعاني من تليف الرئة بشكل كبير بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

المصادر: الفنانة داخل غرفة الرعاية المركزة وليس في العزل

وتابعت المصادر بأن الفنانة داخل غرفة الرعاية المركزة، ولكنها ليست في العزل وتتحرك من خلال كرسي متحرك، وتتعامل مع الفرق الطبية بشكل جيد جدا، ودائما ما تقدم الشكر لهم والثناء «شكرا هي الكلمة الشائعة علي لسانها»، مشيرة إلى أن ابنتيها دائما ما توجدان معها، مؤكدة أنها ما زالت لا تعرف عن وفاة زوجها شيئا حتى الآن، ولم تسأل الأطباء وتكتفي من بناتها بالسؤال عليه.

وأضاف المصدر أن حالتها تشبه حالة الإعلامي وائل الابراشي، والرئة هي المشكلة الأكبر الذي يواجهها الأطباء في التعامل معها، وتحتاج إلى وقت لاسترداد عافيتها.

وكانت الفنانة إسعاد يونس، نشرت «بوست» على موقع تبادل الصور «إنستجرام» وقالت «دلال عبد العزيز، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز، وتمدها بالصحة والعافية».

وتابعت: «اللهم يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اشفِ دلال عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقما. عوضها خيرًا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع. اللهم اشفها يا رب، اللهم اشفها يا رب، إنك على كل شيء قدير».

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، كما تعمل وزارة الصحة والسكان على توسيع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية حتى وصل عددها إلى 429 مركزا.