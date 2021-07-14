الصحة تكشف آخر التطورات الصحية للإعلامي وائل الإبراشي: «جيدة جدا»

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الحالة الصحية الإعلامي وائل الإبراشي جيدة جدا، وإنه تماثل للشفاء ولم يعد بحاجة إلى أكسجين خارجي، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن فترة علاج «الإبراشي» كانت طويلة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وهي مضاعفات تستمر داخل جسم مصابي فيروس كورونا لمدة تصل إلى 3 أشهر، وتختلف من شخص لآخر.

الصحة توضح مضاعفات ما بعد كورونا

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة وتتضمن الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق، وآلام مستمرة في الصدر والعظام والسعال، وفقدان حاستي الشم أو التذوق، وعدم الاستجابة للمضادات الحيوية بسبب كثرة الحصول على مضادات حيوية، وعدم القدرة على المشي في بعض الحالات والحاجة لعلاج طبيعي، والشعور بتنميل في جزء من الجسم لفترة، موضحا أنّ المتعافي من كورونا، بحاجة لاتباع مجموعة من الخطوات لعودة حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، أصيب قبل عدة أشهر بفيروس كورونا، ودخل المستشفى لفترة، نتيجة لتبعات الفيروس التي أدت لعدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية، قبل أن يغادر المستشفى إلى منزله للمتابعة الطبية.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن خروج 234 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219525 حتى اليوم، كما أعلنت الوزارة تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.