«تسعيرة» نجوم المهرجانات في الحفلات.. حسن شاكوش الدقيقة بـ666 جنيها

حالة من النشاط الفني يعيشها أبرز مطربي المهرجانات الشعبية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وإجازة الصيف، نظرًا لارتباطهم بحفلات غنائية في عدد من الدول والأماكن، إذ يحييون حفلاتِ بشكلٍ شبه يومي داخل مصر وخارجها.

ويعتقد البعض أنّ مطربي المهرجانات يحصلون على أجورٍ منخفضة جدًا، كون أغلبهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية، لكن يبدو أنّهم يحصلون على أجور مرتفعة، لاسيما مع تزايد نجاحاتهم وتحقيق أغانيهم مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكشف أحد منظمي الحفلات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أسعار مطربي المهرجانات في الحفلات، والتي تُحدد بالساعة الواحدة، ليُقدموا في هذه الساعة نحو 6 أو 7 أغانٍ فقط، وفي حال زيادة المدة يزيد الأجر أيضًا، حسب اتفاق مسبق.

وترصد «الوطن» أجور مطربي المهرجانات الشعبية، كالتالي:

- حسن شاكوش يحصل على 40 ألف جنيه، أي الدقيقة الواحدة تصل إلى 666 جنيهًا.

- حمو بيكا يحصل على 30 ألف جنيه، فيما يصطحب معه «نور التوت» في كل حفل، ليُقاسمه في الأجر.

- معاذ موزة يحصل على 5 آلاف جنيه في الساعة الواحدة، كونه أصغر مطرب مهرجانات، وحقق شهرته بعد مهرجان «صفر المية الحالة ضنك».

- أحمد موزة يحصل على 17 ألف جنيه، وحقق شهرة كبيرة بعد تقديمه مهرجان بعنوان أندال.

- مسلم يحصل على 22 ألف جنيه، وحقق شهرته في البداية بإطلالته المختلفة، إذ كان يخفي هويته ويرتدي قناع، قبل أنّ يخلعه مؤخرًا، كما قدّم تتر مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، في شهر رمضان الماضي.

- صافيناز تحصل على أجر 30 ألف جنيه في الساعة، ويأتي أغلب حفلاتها في الفترة الأخيرة عقب «نمرة» مطربي المهرجانات.