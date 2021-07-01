حسن شاكوش ووائل كفوري يتصدران قوائم «أنغامي» في يونيو

نشر تطبيق «أنغامي»، الأربعاء 30 يونيو، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يونيو، في مصر والسعودية ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس، وتصدرت أغنية «حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس، قائمة الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول، واحتل «عفروتو» المرتبه الثانية بتراك «مش بالحظوظ».

ومن الملاحظ مؤخرا أن أغاني المهرجانات والراب، تتصدر «التوب 5» بمصر، بينما في السعودية فقد تصدرت قائمة الاستماعات أغنية «براڤو عليك» لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندري، وجاءت في المركز الثاني أغنية «النفخة الكدابة» لعلي كاكولي.

أما وائل كفوري، فما زال متصدرا قوائم الاستماع في لبنان، وباقي قوائم الاستماع العربية بأغنية «كلنا مننجر» من مسلسل داون تاون، وجاءت في المركز الثاني أغنية «ممكن» لـ سيف نبيل وبلقيس، والملاحظ تصدرها أيضا في معظم قوائم الاستماع العربية لهذا الشهر.

وفي العراق تصدرت كذلك أغنية «براڤو عليك» لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندري، حيث احتلت المركز الأول، وجاءت أغنية علي جاسم «يرباي» في المركز الثاني.

أما في المغرب، فقد تصدر قوائم الاستماع أغنية «pablo ll Haram» لغراندي طوطو، وفي تونس احتلت أغنية «الأيام» لنوردو المركز الأول.

وفيما يلي خرطية ترتيب الأغنيات على مستوى الدول العربية:

مصر

1- «حبيبتي» لياسمين رئيس وحسن شاكوش.

2- «مش بالحظوظ» لعفروتو.

3- «ممكن» لسيف نبيل وبلقيس.

4- «حتة تانية» لروبي.

5- «قلبي بلاستيك» لروبي.

لبنان

1- «كلنا مننجر» من مسلسل داون تاون لوائل كفوري.

2- «ممكن» لسيف نبيل وبلقيس.

3- «تي را را» Always April & Bashaar Al Jawad4.

4- «أنا أو لا أحد» لوديع الشيخ.

5- «أوقات» من مسلسل للموت لناصيف زيتون.

السعودية

1- «براڤو عليك» بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري.

2- «النفخة الكدابة» علي كاكولي.

3- Kiss Me More feat. SZA

4- good 4 u Olivia Rodrigo

5- «كلنا مننجر» من مسلسل داون تاون وائل كفوري

المغرب

1- «pablo ll Haram» لغراندي طوطو.

2- «خدم مع ديدين كانون» لبنج.

3- Nadi Canadi تانيي.

4- قرطاس Mocci.

5- «ممكن» سيف نبيل وبلقيس.

العراق

1- «براڤو عليك» بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري.

2- «يرباي» علي جاسم.

3- «ممكن» سيف نبيل وبلقيس.

4- «أشمك» محمود التركي.

5- «مو آسف ولا ندمان» حسام الرسام.

تونس

1- «الأيام» نوردو.

2- «إلفندو مع جن جون» مهدي مولهي.

3- «ممكن» سيف نبيل وبلقيس

4- «كلنا مننجر» من مسلسل داون تاون، وائل كفوري

5- «Double Face» علاء.

الجزائر

1-«Fada» Soolking

2- «خدم مع ديدين كانون» لبنج.

3- «ممكن» سيف نبيل وبلقيس.

4- «ليام» مسلسل ليام، فلان

5- «أنتي دعوة الخير» فيصل الصغير.