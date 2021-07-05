حسن شاكوش يتصدر قائمة الـ top5 على أنغامي بكليب «حبيبتي»

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عبر استوري الانستجرام الخاص به مع جمهوره على تصدرة قائمة الـ top5 بكليب «حبيبتي»، مع ياسمين رئيس عبر تطبيق أنغامي.

أغنية «حبيبتي»، حققت حتى الآن 45 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب منذ طرحها من شهر، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وتصدر الكليب في الساعات الأولى من توقيت طرحه التريند في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية، كما تصدر مؤشرات البحث على جوجل.

وتقول كلمات أغنية حبيبتي

«حبيبتي .. افتحي شبكاكيك انا جيت .. انا وقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني .. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه مش هحلك».«بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلكوبقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي .. أم عيالي».

شاكوش وياسمين يروجان لكليب «حبيبتي»

وقد حرص حسن شاكوش على الترويج لكليب «حبيبتي» قبل طرحه بأيام بصورة من كواليس تصوير الكليب عبر انستجرام وعلق قائلا: «انتظروا كليب حبيبتي مع ياسمين رئيس».

وأيضا روجت ياسمين رئيس للكليب بصورة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك وعلقت قائلة: «استنوا كليب حبيبتي مع حسن شاكوش قريبا».