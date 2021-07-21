هربا من الحر.. الأهالي يحتفلون بالعيد في حدائق الغربية

شهدت شوارع وميادين الغربية خروج الأسر والعائلات من منازلهم قاصدين الحدائق والمنتزهات العامة وكورنيش النيل المطل علي فرع النيل دمياط ورشيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتنوعت احتفالات مواطني الغربية بالعيد من خلال أصطحاب الأطفال وكبار السن من الرجال والسيدات والاستمتاع بركوب «الحنطور»، والدراجات والخيل والحمير فضلا عن الجلوس بساحات الأندية المطله على الترع المتصله بفرعي النيل دمياط ورشيد.

انتشار ألعاب الأطفال والحلوي بساحات الميادين

كما انتشر بائعو ألعاب الأطفال والحلوي بساحات الميادين وهو ما لاقي استحسان الأسر والعائلات الذين حرصوا على توزيع الهدايا والعيديات مما نتج عنه رسم البهجة والفرحة علي وجوههم فرحا بحلول عيد الأضحي المبارك .

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان، سابق، إلغاء كافة الإجازات خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وخاصةً السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

محافظ الغربية: تفعيل غرف العمليات وحل شكاوي المواطنين طوال فترة العيد

وشدد محافظ الغربية على استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق مدن ومراكز المحافظة للحد من فيروس كورونا.

وشدد محافظ الغربية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بنسب الإشغال المصرح بها في المطاعم وأماكن الخدمات والمتنزهات ، كما تم التأكيد على المنع النهائي لتقديم الشيشة بالمقاهي.

كما وجه وكيل وزارة الطب البيطري بضرورة المرور المستمر على المجازر للتأكد من نظافتها إلى جانب استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد مع توافر الأطباء البيطريين بالمجازر ومنع الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يخالف ذلك، بجانب تقديم خدمة الذبح بالمجان داخل المجازر لجميع المواطنين .