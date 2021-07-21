عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الأضحى؟.. طقوس خاصة ومختلفة».

نجوم الزمن الجميل كانت لهم حكايات وذكريات مع عيد الأضحى المبارك:

الفنانة نعيمة عاكف

كانت «عاكف» حريصة على التقاط صور الخروف بعد صلاة العيد في حضور زوجها المخرج حسين فوزي، كما كان فارس السينما الفنان أحمد مظهر يبدأ تحضيرات عيد الأضحى مبكرًا ويشتري الأضحية ويعتني بها بنفسه حتى موعد ذبحها والتقطت له عدسات الكاميرا ذات صورة وهو يحاول السيطرة على الأضحية وامتطائها مثل الخيل.

كوكب الشرق «أم كلثوم»

أما كوكب الشرق أم كلثوم، فكانت من أبرز نجوم زمن الفن الجميل الذين يحرصون على شراء أضحية العيد، فهي من مواليد إحدى قرى محافظة الدقهلية التي كانت تتمسك بهذه الشعيرة واصفة نفسها بالفلاحة وتفتخر بهذا.

الفنان عبد الفتاح القصري

كان الفنان عبدالفتاح القصري يحرص على شراء الأضحية بنفسه ويقف على ذبحها وتوزيعها على المحتاجين كل عام.

يوسف وهبي

نشأ الفنان يوسف وهبي، في بيئة ريفية بمحافظة الفيوم، وكان يذبح 3 خراف في اليوم الأول من العيد، يوزع أحدهم على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له ويالثاني كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه.

الفنانة فاتن حمامة

وكانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل في عيد الأضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفني في بيتها وتقيم وليمة عامرة بأشهى أنواع اللحوم، وكانت تفضل شوي اللحم بطرق مختلفة.

الفنانة لبنى عبد العزيز

حرصت الجميلة السمراء لبنى عبدالعزيز على التقاط صورة لها مع خروف العيد وهي تحمله بين ذراعيه، وكذلك ظهرت السندريلا سعاد حسني وبين يديها الأضحية.