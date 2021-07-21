سعر ومواصفات «شيري تيجو 3» موديل 2022: زادت 3 آلاف جنيه

أعلن عن طرح عدد من الطرازات المختلفة لسيارات الركوب الملاكي موديل العام 2022 داخل السوق المحلي، ومن ضمن القائمة تم طرح طراز «شيري تيجو 3» والتي تم وضع زيادة سعرية وصلت إلى 3 ألاف جنيه على السعر الرسمي لها من قبل الموزعين تحت مسمى ظاهرة «الأوفر برايس» .

ترصد السطور التالية، قائمة أسعار السيارة الجديدة بعد الزيادة السعرية الأخيرة، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بها.

أسعار ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي داخل السوق المحلي بفئة واحدة يصل سعرها إلى 246 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 160 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الـمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4419 ملم طول، و1765 ملم عرض، و1651 ملم ارتفاع).

- يصل طول قاعدة العجلات إلى 2510 ملم، كما ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 190 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 550 لتر.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها (وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية LED، شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD،– مخرج USB- بلوتوث).